Alice Matos promoveu primeiro encontro entre Neymar e Arnold Schwarzenegger

Social

A modelo fitness e empresária Alice Matos, dona da grife de moda fitness e fashion Labellamafia, foi a responsável por levar o jogador Neymar para conhecer Arnold Schwarzenegger na Arnold Classic, feira de fisiculturismo que o astro de Hollywood está promovendo em Barcelona, na Espanha.

O atacante da seleção brasileira e do Barça falou que queria muito encontrar com o consagrado ator americano e Alice não deixou de atendê-lo. O jogador chegou no local com sua Ferrari vermelha e conseguiu encontrar Schwarzenegger graças à dona da Labellamafia, que segurou o ator.

"Neymar veio correndo, mas conseguiu chegar a tempo. O Arnold está com a agenda cheia, mas foi clara uma admiração mútua", conta Alice Matos.

"Nossa! Estou conhecendo um dos meus grandes ídolos do cinema", disse Neymar durante o encontro. Mais tarde, o atacante escreveu no Instagram: "Hasta la vista, baby! Prazer em te conhecer".

"Feliz por lançar a Arnold Classic na Europa e por ser recebido por um verdadeiro campeão, Neymar! Ótimo te ver, meu amigo", postou Arnold Schwarzenegger também no Instagram.

Schwarzenegger aproveitou a estadia na cidade espanhola para visitar o centro de treinamento do Barcelona. Ele tirou fotos com Mascherano, Busquets e Aleix Vidal, e ganhou uma camiseta personalizada do time catalão com o seu nome.

Clique nas fotos para ampliar