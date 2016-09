Gabi Dezan, a Life Coach das estrelas, posa de biquíni: "Pedem para ter meu corpo"

Social

'Sempre quando me falam: 'quero ter o corpo igual o seu' eu pergunto 'e vc também quer fazer tudo que faço para conquistá-lo?', relata ela.

Gabi Dezan já deixou muita celebridade mais magra. Fernanda Vasconcellos, Nívea Stelmann e Tânia Mara foram algumas das famosas que passaram pelas mãos da Life Coach das Estrelas. a própria gabi é inspiração para muita gente na hora de emagrecer. A coach posou para um ensaio de biquíni e mostrou o porquê.

"As pessoas pedem muito dicas para ter meu corpo. Sempre quando me falam: 'Quero ter o corpo igual o seu', eu pergunto 'E vc também quer fazer tudo que faço para conquistá-lo'?" , revela Gabi, que está acostumada a ter uma rotina de dieta e treinos de atleta. Ela é olecionadora de diversos títulos em campeonatos de fisiculturismo.

"Como sempre digo para cada escolha uma renúncia. Escolhi viver bem com meu corpo e minha saúde e para isso abdiquei de muitas coisas que eu gosto como frituras, doces e pizza! Tudo na vida é questão de quanto você quer algo. Eu quero mais ter um corpo que me agrada do que comer essas coisas. Então se me perguntam se vale a pena, sim, vale a pena afinal eu escolhi isso. Não julgo quem prefere passar a vida comendo doces e pizza, são escolhas e escolhas devem ser pessoais."

Para quem quer ter esse corpo de Gabi, pode anotar: "Faço atividade física todos os dias, isso inclui uma sessão de musculação e de cardio. Se eu gosto? Sim, eu gosto! Sempre gostei de atividade física. Se estou sempre disposta? Não! Nem sempre estou disposta mas isso não é motivo para não cumprir com minha missão do dia, afinal faltar não é visto como uma opção para mim. Assim como nem sempre acordamos dispostos a trabalhar e mesmo assim devemos ir."

