X Mostra de Iniciação Científica é realizada no S´Inesul

Educação



De 20 a 22 de setembro, aconteceu a X Mostra de Iniciação Cientifica no XIV S'Inesul - X Simpósio Internacional do Inesul, onde foram expostos os trabalhos em forma de banner para apreciação de todos os participantes e visitantes.

Vários autores de diferentes instituições de Londrina e região expuseram seus trabalhos, cujos temas apresentados abrangiam as áreas de Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e Sociais Aplicadas. O Inesul agradece e parabeniza os pesquisadores pelo sucesso dos trabalhos.

