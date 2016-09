Medalhista Olímpica Natália Falavigna Inaugura Laboratório de Artes Marciais Inesul/Madureira

Esportes

Na noite de 14 de setembro, a medalhista olímpica de Taekwondo Natália Falavigna inaugurou o Laboratório de Artes Marciais Inesul/Madureira. Fizeram-se presentes o Profº Edson Ferreira de Siqueira Junior, Coordenador do Curso de Educação Física de nossa Instituição; o Profº Claudemir Fattori, docente da área de conhecimento "Lutas de Ataque e Defesa"; Profª Ednalva de O. M. Guizi e Dra Ana Claudia Gardemann, representando a Direção Geral; Lucy Socorro, Secretária Acadêmica; Profª Ana Paula da Silva, Coordenadora do Curso de Administração; Profª Paola Guariso Crepaldi, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Profª Joana Rosa Canonico Usso, Coordenadora do Curso de Farmácia; Profº Glauber Lopes Araujo, Coordenador do Curso de Fisioterapia e Radiologia; Profª Antônia Maria Gimenês, Coordenadora dos Cursos de Tecnologia; Profª Vera Lucia Pereira da Silva, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Profº Renato Peres Avila, Coordenador de Pesquisa; e os acadêmicos do Curso de Educação Física do Inesul.

Clique nas fotos para ampliar