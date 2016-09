Encontro CAPS reúne mais de 250 inscritos

Cidades

Mais de 250 pessoas se inscreveram para participar do “I Encontro de CAPS da Região de Londrina e I Encontro de Políticas Públicas de Álcool e Drogas do Norte do Paraná”, que acontecerá na quinta-feira (29) e sexta-feira (30), no auditório do Centro de Ciências da Saúde do Hospital Universitário (CCS-HU), que fica na Av. Robert Koch, 60.



Ainda restam poucas vagas para quatro minicursos que serão ministrados durante o encontro. Há três vagas para o curso de “Experiências exitosas em CAPS Infantil”; três para “Compartilhamento Saberes em CAPS Adulto”; cinco vagas para “Abordagens psicossociais nas modalidades de intervenção breve e entrevista motivacional”; e oito para “Conquistas e Desafios em CAPS AD”.



Os interessados precisam se inscrever através do e-mail caps.20.anos@gmail.com, informando seu nome completo, CPF, formação e mini-curso desejado. Mais informações podem ser obtidas pelo (43) 3347-8758. Os demais minicursos já estão com todas as 40 vagas preenchidas.



O evento é voltado aos profissionais da área de saúde mental, usuários e familiares e segundo a diretora de Serviços Complementares em Saúde da SMS, Claudia Denise Garcia, superou a expectativa de público. “Está sendo muito gratificante organizar esse evento, porque ele está superando nossa expectativa. Temos 259 inscritos ao todo, sendo que há profissionais da 17ª Regional de Saúde e de outros CAPS como da 14ª e da 18ª Regional de Saúde”.



Sobre o encontro - A abertura está marcada para quinta-feira (29), às 19 horas, com a solenidade e palestra “A construção da Saúde Mental no Paraná”, da coordenadora estadual de saúde mental, Rejane C. Teixeira Tabuti.



Na sexta-feira (30), às 8 horas, haverá uma apresentação cultural feita pelos usuários do CAPS III. Na sequência, às 8h30, os participantes assistirão os debates sobre “Suicídio: Atenção e Prevenção”, com a diretora de Vigilância em Saúde, Maria de Fátima Tomimatsu; com o gerente do SAMU, Marcus Felipe Pinto Guanaes; com a médica psiquiatrica, Gisele Teixeira; e com a mestre em psicologia e professora, Carolina Caires Motta. Às 10h30, os profissionais do CAPS III apresentarão experiências multiprofissionais.



Minicursos - Às 14 horas, nas salas do Centro de Ciências da Saúde do Hospital Universitário (CCS-HU), iniciarão os mini-cursos em “Experiências exitosas em CAPS Infantil”; “Compartilhando Saberes em CAPS Adulto”; “Conquistas e Desafios em CAPS AD”; “Judicialização em Saúde Mental”; “Prevenção no uso de substâncias psicoativas”; “Abordagens psicossociais nas modalidades de intervenção breve e entrevista motivacional”; e “Desafios dos grupos terapêuticos para portadores de esquizofrenia”.



A programação completa está disponível na página www.facebook.com/caps.conviver.1. O I Encontro de CAPS da Região de Londrina conta com apoio da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os usuários do Caps III também contribuíram na organização.

N.com