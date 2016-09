Pagan John leva a turnê “Inesperado” para três cidades paranaenses em outubro

Diversão e Cultura

Banda que conta com o músico curitibano Leo Wicthoff entre seus integrantes mostra canções de seu novo EP em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa nos dias 7, 8 e 11

A Pagan John apresenta o show da turnê “Inesperado” em três cidades paranaenses em outubro: o show em Curitiba ocorre no Teatro Bom Jesus na sexta-feira, dia 7; no sábado, 8, é a vez de Londrina receber a banda no Oficina Bar e terça, 11, véspera de feriado, a apresentação acontece em Ponta Grossa, na Choperia Baviera.

Os músicos prometem animar a plateia com seu folk pop repleto de ritmos brasileiros. No repertório estão as canções que foram sucesso na mais recente edição do SuperStar, como “Carta”, “Inesperado”, “Maria Maria”, entre outras músicas que não vão deixar ninguém ficar parado.

Formada por Gustavo Pagan (voz), João Milliet (violão, mandolin e guitarra), Leo Wicthoff (baixo) e Mauricio Sousa (bateria e percussão), a Pagan John vem encantando plateias das principais casas de shows do país com toda sua sensibilidade, intensidade, energia e habilidade musical marcada pelas belas canções autorais e releituras surpreendentes.

“Estamos muito contentes em levar a nossa primeira turnê nacional ao Paraná, terra do nosso baixista Leo Wicthoff, e comemorar essa nova fase com o público que tanto nos apoiou no SuperStar e que tem marcado presença em nossos shows, além de sempre interagir conosco nas redes sociais. Esperamos todos nos shows”, convida o vocalista Gustavo Pagan.

A Pagan John acaba de lançar o EP “Inesperado” nas plataformas digitais e gravar o primeiro DVD da carreira, previsto para ser lançado ainda em 2016. Com esse projeto, primeiro da banda com canções em português, os músicos ganham os palcos do Brasil em turnê que deve percorrer as principais cidades do país até dezembro.

Serviço:

Curitiba

Dia: sexta-feira, 7 de outubro

Local: Teatro Bom Jesus

Endereço: Rua 24 de Maio, 135, Curitiba - PR

Horário: 20h (abertura da casa) e 21h (início do show)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) + taxa administrativa de R$ 8

Pontos de venda: pelo site http://www.diskingressos.com.br/evento/4931, pelo telefone (41) 3315-0808, na bilheteria do Teatro Bom Jesus somente no dia do espetáculo, duas horas antes do início da apresentação e em pontos de venda que podem ser consultados no site do Disk Ingressos

Formas de pagamento: Dinheiro e cartões de crédito e débito

Classificação: livre

Informações: (41) 2105-4034

Assessoria de imprensa