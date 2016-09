Alunos podem ganhar bolsas de estudos no “Simulado SAS Enem” do Colégio Universitário

Educação

O Colégio Universitário realizará nos dias 08 e 09 de outubro, às 13h, na Instituição, o “Simulado SAS Enem” para alunos de 1ª e 2ª séries de escolas públicas ou particulares. A avaliação será no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com correção feita pelo Sistema Ari de Sá (SAS), usando o TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Além de testarem os conhecimentos, os estudantes terão a chance de ganhar bolsas de estudos. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados receberão bolsa integral para a 3ª série do Ensino Médio (exceto o material didático). O terceiro e o quarto colocado, bolsa de 50% do valor da anuidade (exceto o material didático).

Para participar, os alunos precisam se inscrever até o dia 04 de outubro no site www.simuladosasuniversitario.com.br

Assessoria de imprensa