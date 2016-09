Alunos de artes circenses do Centro Educacional Marista de Londrina se apresentam em festival de Ibiporã

Ibiporã

Além das apresentações de dança, teatro e circo, haverá premiação dos concursos de artes e redação

Os educandos do Curso Técnico em Artes Circenses do Centro Educacional Marista Ir. Acácio, junto com os alunos e professores da rede municipal de Ibiporã, apresentam amanhã o espetáculo “Circolando nas Escolas”, durante o Festival Estudantil da Rede Pública Municipal de Ibiporã, no Cine Teatro Padre José Zanelli.

O espetáculo faz parte do encerramento do projeto “Circolando nas Escolas”, que foi realizado este ano com atividades de práticas circenses aplicadas pelos educandos do curso técnico, durante as aulas de educação física para 120 alunos e um grupo de professores de quatro escolas municipais de Ibiporã: Escola Municipal Maria Inês Rodrigues de Mello; Escola Municipal Carlos Augusto Guimarães; Escola Municipal Rotary Club; e Escola Municipal Prefeito Alberto Spiaci.

“Participar do projeto foi muito importante para minha formação técnica. Umaprendizado enorme trabalhar com as crianças e ver as coisas de uma forma diferente. Ensinar e aprender ao mesmo tempo”, explica a educanda, Eduarda Martins, 17 anos.

Segundo o coordenador pedagógico do Centro Educacional Marista, Luiz Fernando da Silva, os educandos foram convidados pela Secretaria Municipal de Educação para conduzir as formações de artes do circo como malabares, pirâmide e acrobacias, com o objetivo de mostrar para as crianças os benefícios dessa prática para a qualidade de vida. “Em um clima de muita descontração os alunos das escolas municipais tiveram muita diversão e aprendizado nas aulas. Para a turma do curso técnico foi uma ótima oportunidade, pois desta forma eles aplicaram os seus conhecimentos e vivenciaram a prática de um educador”, explica Luiz Fernando.

O festival é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, para promover a contextualização dos saberes escolares e valorizar a prática cultural do município. Além das apresentações, haverá também a premiação dos vencedores dos concursos de redação com tema “Educação física além da escola” e "Destaque de Artes 2016".

Curso Técnico em Artes Circenses

O curso oferece aula três vezes por semana, totalizando uma carga horária de 920 horas. Os educandos aprendem técnicas acrobáticas e de interpretação teatral, expressão corporal, preparo físico, entre outros elementos fundamentais para a formação do artista circense.

Além disso, o curso também proporciona ao estudante a formação necessária para que ele atue nos bastidores de um espetáculo, entendendo de segurança e instalação de equipamentos, concepção artística de um espetáculo, criação de números e apresentações, gestão de grupos em atividades de lazer e ensino. As aulas são gratuitas e voltadas para jovens entre 14 e 18 anos, que estejam cursando o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio.

Serviço:

Festival Estudantil da Rede Pública Municipal de Ibiporã

Data: 29 de setembro de 2016

Horário: às 14h

Local: Cine Teatro Padre José Zanelli

Endereço: Av. D. Pedro II, 368 -, 86200-000 Ibiporã - PR

Telefone: (43) 3178-0233

