Agricultura realiza ação para proteção de nascente

Meio Ambiente

Mais de cem mudas nativas foram plantadas ao redor da uma mina d'água, localizada no Patrimônio Guairacá

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) realizou, no início dessa semana, o plantio de quase cem mudas nativas para proteção de uma mina d'água. A ação de reflorestamento ocorreu em propriedade rural do Patrimônio Guairacá, e as plantas foram cedidas pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).



Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Vitor dos Santos Junior, que participou da ação, a iniciativa tem como objetivo garantir a proteção da nascente. “Essa mina é a única fonte de abastecimento de água para toda a propriedade, e não possuía nenhuma proteção, sequer uma barreira vegetal. Por isso esse trabalho em parceria foi tão importante, pois vai garantir que essa mina não se perca”, explicou.



Além de equipe da SMAA, também participaram do plantio funcionários da Copel e o dono da propriedade. O assessor técnico-administrativo da SMAA, Guilherme Casanova Júnior, o assoreamento provocado pelas chuvas oferecia sérios riscos para a nascente. “Além do plantio das mudas, fechamos o acesso a essa mina para evitar a contaminação, enquanto o reflorestamento vai garantir o fluxo de água, mantendo o lençol freático. O produtor será responsável por cuidar das mudas e manter a estrutura de cimento, e nós faremos o acompanhamento desse caso”, frisou.





Júnior acrescentou que os produtores rurais que tenham nascentes de água desprotegidas, dentro ou próximo de suas propriedades, podem entrar em contato com a SMAA pelo telefone (43) 3372-4786, para obter informações e orientações.

N.com