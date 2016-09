Setor de consórcios mantém crescimento em Londrina

Londrina

Balanço da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio) dos sete primeiros meses do ano revela que o Sistema de Consórcios apresentou continuidade no crescimento das vendas de novas cotas iniciado em maio. Os dados apontados nos acumulados de adesões no período registraram quase 10% de alta nos últimos três meses, apesar de inferiores aos de 2015, e possibilitaram estabilidade no total de consorciados ativos em 7 milhões.

Na região de Londrina, o Consórcio União apresentou em agosto de 2016 um crescimento de 11% nas vendas de consórcio de motos em comparação ao mesmo mês do ano passado. De janeiro a agosto deste ano, o crescimento de consórcios teve um aumento de 5% também em comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo que o segmento motos obteve crescimento de 27%, imóveis 3% e autos 8%.

Neste cenário, Rodolfo Montosa, diretor do Consórcio União, destaca que parte dos clientes que adquire créditos para aquisição de motos acaba optando por utilizar o valor de sua carta de crédito quando contemplada para aquisição de um veículo seminovo ou até para completar o valor de um novo bem na troca do seu veículo usado.

O Consórcio União, com atuação nas regiões de Belo Horizonte, Londrina, Marília, Presidente Prudente, Bauru, Montes Claros, Foz do Iguaçu, Londrina, além de outras cidades do estado do Paraná obteve crescimento de 5% de janeiro a agosto de 2016 na comparação com o mesmo período de 2015. O destaque foi o crescimento do consórcio de autos, com 16%, e imóveis com 2%. Em agosto deste ano o Consórcio União conseguiu superar a marca do ano anterior, chegando a 9% acima da produção realizada em 2105. O destaque novamente foi o consórcio de autos, com crescimento de 16%, seguido por imóveis, com crescimento de 8%.

Além de manter suas equipes próprias de vendas, em 2016 o Consórcio União firmou 38 novas parcerias com convênios para vendas de cotas de consórcios com empresas dos mais diversos setores, entre elas revendedores de automóveis, concessionários de motocicletas, corretoras de seguros, imobiliárias e empresas especializadas na venda de consórcios.

karina Spedanieri/Asimp