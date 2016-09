Prazo para inscrições de transferências externas vai até 13 de outubro na UEL

Educação

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e a Pró-reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) informam que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Transferência Externa 2017. Os interessados devem fazer a inscrição no endereço www.cops.uel até as 23 horas do dia 13 de outubro. O valor da taxa de inscrição é R$ 118,00.

São ofertadas vagas para 44 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, conforme o Edital Prograd/CopsNº 013/2016. A transferência é direcionada para estudantes matriculados em cursos de graduação de qualquer Instituição de Ensino Superior do País ou estrangeira. Conforme edital, o processo seletivo é vedado a estudantes da primeira e da última série de cursos de graduação.

Prova

O processo de seleção consiste em prova de Conhecimentos Específicos, que será aplicada em 20 de novembro, a partir das 14h30. Os locais de aplicação serão divulgados em breve. Em alguns cursos será realizada também a prova de Habilidade Específica, no mesmo dia da prova de Conhecimentos Específicos. O horário e local da prova serão divulgados em 14 de novembro, a partir das 17 horas e o Cartão de Inscrição do Candidato estará disponível no site da Cops - www.cops.uel.

Resultado

O resultado da transferência externa será divulgado em 30 de janeiro de 2017, às 17 horas, também no site da Cops. Os aprovados ingressam nos respectivos cursos no ano letivo do próximo ano. O Edital Prograd/Cops Nº 013/2016 pode ser acessado no endereço www.cops.uel.br.

AEN