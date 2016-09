Copel investe em religadores para melhorar qualidade da rede rural

Paraná

A Copel Distribuição acaba de assinar contratos que somam R$ 32 milhões para a compra de 1,4 mil religadores automatizados exclusivos para a rede rural do Paraná. A instalação será no começo de 2017 e vai aumentar em quase quatro vezes o número desses equipamentos instalados no campo no Estado – atualmente são 504 unidades.

O investimento faz parte do programa Mais Clic Rural, que está aplicando R$ 500 milhões na expansão e modernização da rede do campo.

Os religadores foram adquiridos por meio de processo licitatório vencido pelas empresas Siemens (Alemanha), SEC (Estados Unidos) e Eaton (Irlanda). As duas primeiras vão dividir os lotes de fornecimento de mil equipamentos monofásicos.

A Eaton ficou com os lotes para fornecer 400 religadores trifásicos, que atuam em sistema de reconfiguração (self-healing), com capacidade para se comunicar entre si e com a central da Copel. Na prática, esse sistema pode consertar até 80% dos problemas da rede automaticamente, em menos de um minuto.

“Esse é o maior volume de instalação de religadores automatizados de que temos notícia no Brasil. Em cerca de um ano, vamos instalar três vezes mais religadores do que a quantidade que a Copel levou 62 anos para implantar”, comemora o diretor de distribuição da Copel, Antonio Guetter. “Até 2018, nossa previsão é instalar 4 mil religadores através do programa Mais Clic Rural, transformando a qualidade da energia fornecida aos consumidores rurais do Paraná”, ressalta.

Com todo o investimento, a expectativa é reduzir em até três horas o DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) anual da Copel. Este índice calcula o tempo que, em média, cada consumidor ficou sem energia ao longo do ano. A instalação dos equipamentos pode contribuir para a reduzir em 20% o DEC dos consumidores da Companhia – que em 2015 foi de 13,67 horas.

Resultado promissor

Antes de elaborar o edital de licitação, a Copel fez diversos estudos pilotos para avaliar o desempenho dos religadores e identificar quais equipamentos eram mais adequados às necessidades da Companhia.

No Sudoeste do Estado, em Salto do Lontra, o sistema de reconfiguração instalado proporcionou uma redução de 70% no DEC dos conjuntos elétricos em que atua. “Em dois meses, o sistema atuou oito vezes e em todas conseguiu restabelecer a rede em menos de um minuto”, acrescenta Guetter.

Para alcançar esses resultados expressivos, a Copel está apostando em tecnologia, pesquisa e inovação. O Mais Clic Rural prevê o investimento de R$ 15 milhões somente em equipamentos de telecomunicação, capazes de transmitir informações automaticamente entre diferentes pontos da rede e o Centro de Operações da Copel, em Curitiba.

Essa comunicação automática permite atuação remota para consertar problemas, uma espécie de “internet das coisas” da rede de distribuição. “Temos que aproveitar as inovações e o desenvolvimento da tecnologia para atender às nossas necessidades, criar soluções e melhorar o atendimento aos paranaenses”, resume Guetter.

Mais Clic Rural

Lançado em agosto de 2015, o Mais Clic Rural está aplicando R$ 500 milhões no maior programa já desenvolvido para expandir e modernizar a rede elétrica da área rural no Paraná. O objetivo é fornecer aos produtores rurais energia elétrica com qualidade equivalente à de grandes centros urbanos. Para isso, estão sendo construídos três mil km de novas redes, cerca de 30 subestações, e instalados 3,5 mil religadores automatizados.

Ao todo, o Mais Clic Rural vai beneficiar diretamente cerca de 70 mil produtores paranaenses, com destaque para fumicultores, aviários, suinocultores e produtores de leite no Estado – nichos agroindustriais mais sensíveis à qualidade do fornecimento de energia. No entanto a expectativa é que os investimentos na rede elétrica beneficiem indiretamente 2,4 milhões de pessoas da área rural e urbana.

AEN