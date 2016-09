Unopar promove Giro das Profissões em Londrina

Educação

A expectativa é reunir 4 mil vestibulandos no evento, que tem o objetivo de auxiliar estudantes do ensino médio na escolha certa da carreira

Em 4 de outubro, a Unopar Piza (Avenida Paris, 675, Jardim Paris) promove o Giro das Profissões com diversas atividades e muito aprendizado na unidade do Jardim Piza, em Londrina. O evento é destinado aos alunos do ensino médio das redes pública e privada e tem o propósito de auxiliar estudantes que prestarão vestibular no final do ano e ainda estão em dúvida de qual profissão escolher para seu futuro. Essa é uma grande oportunidade que a unidade proporciona à comunidade para conhecer novas graduações, entender o cotidiano das profissões e saber mais sobre o curso escolhido para a decisão consciente da carreira. Os coordenadores da instituição estarão presentes para ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre carreira e o mercado de trabalho.

Aproximadamente quatro mil vestibulandos terão a possibilidade de conhecer os 40 cursos de graduação, a infraestrutura e o ambiente acadêmico. Os visitantes também terão a oportunidade de participar de atividades recreativas dos cursos, e assistir a palestra gravada do professor José Inácio da Silva Pereira, o Professor Pachecão, sobre como conquistar sonhos e ascender profissionalmente.

Asimp/Unopar