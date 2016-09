Ator Marlos Cruz é o modelo que mais trabalha no Brasil

Social

Ator e apresentador, Marlos Cruz atualmente é o modelo que mais trabalha no Brasil. Ele estampou recentemente diversas campanhas publicitárias para grandes marcas como Calvin Klein, Tommy Hifilger, Hugo Boss, Coca-Cola, Banco Itaú, Vivo, O Boticário, Levis, Closeup, Olympikus, Cerveja Corona, Cerveja Devassa, Lojas Americanas e Paquetá Calçados.

"Fico feliz em ser o modelo que mais trabalha no Brasil, mas temos modelos incríveis. E que bom que as marcas acreditam na minha imagem. Quando fazemos algo com prazer o trabalho funciona, sem sombras de dúvidas. E é isso que eu consigo passar para as marcas. Esse amor pela minha profissão que automaticamente reflete no resultado incrível do trabalho", exalta Marlos.

O carioca de 37 anos explica como conciliar o trabalho de ator com o de modelo. "Consigo conciliar os dois trabalhos pois geralmente recebemos o roteiro antes e os trabalhos de moda têm datas previstas de gravações. Às vezes acontece dos trabalhos serem agendados no mesmo dia, mas na maioria dos casos é possível fazer os dois em períodos diferentes. É maravilhoso esse mundo. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho".

A sua atuação mais recente como ator foi no filme "Dora", dirigido por Dimas Oliveira Junior. O longa, que tem previsão de estreia para meados de 2017, conta uma história de amor real, ambientada na cidade serrana de Campos do Jordão (SP) na década de 50 e 60, do casal Dora Lygia, interpretada por Luciana Lucca, e Luiz Cezario, personagem interpretado por Marlos Cruz. "Meu personagem é só encantamento, estou muito feliz com esse protagonista e tenho certeza de que o filme será mais um sucesso em minha carreira. A história é linda e o público vai se emocionar", exalta Marlos.

O moreno, que morou na Cidade do México por 10 anos devido ao seu trabalho, agora está gravando um comercial para uma grande montadora de veículos.

Vale lembrar que Marlos Cruz, considerado um dos 10 homens mais bonitos do Brasil, está solteiro. O galã do reality show A Fazenda, da Rede Record, terminou o casamento com a empresária Flávia Torres. "Ninguém fica feliz com uma separação, mas são coisas que acontecem. A vida se encarrega. Infelizmente não estamos mais juntos, mas continuamos amigos", comentou.

O modelo, ator e apresentador ultimamente vem sendo confundido com seu colega de profissão Cauã Reymond: "Não sei o que está acontecendo, mas há alguns dias saio nas ruas e algumas mulheres me dizem que pareço com o Cauã. Estive em um shopping do Rio de Janeiro e algumas meninas me pediram para tirar algumas fotos. Depois em um jantar na casa de um amigo um outro grupo de mulheres me disse que poderíamos ser irmãos gêmeos, fora as mulheres nas ruas, que sempre tecem algum comentário", diverte-se Marlos.

Ele, no entanto, não vê tanta semelhança entre ele e o ator da Rede Globo. "Admiro muito o Cauã Reymond como profissional e como pessoa, mas não acho que sejamos assim tão parecidos. Acredito que por conta do tipo físico, cor do cabelo, altura e pele confundam, mas de qualquer maneira é bem divertido quando as pessoas confundem".

Marlos Cruz tem 37 anos e 1,87m de altura. Já Cauã Reymond é um ano mais novo e tem 1,82m. E você, achou eles parecidos?

