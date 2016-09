Alex Oliveira, ex-carnavalesco da Rocinha, promove carnaval nos Estados Unidos

Social

O arquiteto, designer de interiores e carnavalesco Alex Oliveira foi o mestre de cerimônias do evento "Brazilian Beat" que aconteceu na semana do dia 11 de setembro em Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos.

O artista, que já assinou projetos para a Portela e Rocinha e sustentou a coroa de Rei Momo do carnaval carioca por 10 anos consecutivos, recebeu a proposta de David de Hilster, presidente da escola de samba Sambalá. "Para mim é uma honra, principalmente porque vou participar ativamente do projeto da escola, repaginando logo, possibilitando o intercâmbio com profissionais de outros segmentos e mostrando meu trabalho para o povo da Flórida".

O Carnaval de Boca Raton reuniu cerca de 50 mil pessoas e a Sambalá foi uma das principais atrações. Além de desenhar a nova bandeira e o logo da escola de samba americana que tem as cores azul e amarelo, Alex Oliveira voltou ao Brasil com a tarefa de escolher uma agremiação carioca para batizar a coirmã.

Asimp/MF Models Assessoria