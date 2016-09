Sheislane Hayalla não quer ficar musculosa: "Malho só para manter o corpo durinho e definido"

Social

Sheislane Hayalla, que ficou famosa por roubar a coroa da Miss Amazonas em 2015, conta que faz academia, trilha, balé fitness e mantém uma alimentação saudável para deixar o corpo sequinho para os trabalhos como atriz, modelo e repórter.

"Tendo manter um série de exercícios físicos, vou à academia no mínimo três vezes na semana e faço trilha, que é minha paixão. Também tenho aula de balé fitness e tento ter uma alimentação saudável", explica ela.

A morena de 25 anos diz que sua genética também ajuda a manter o manequim 36. "Tenho uma genética muito boa, na minha família não temos ninguém acima do peso. Minha mãe, apesar de ter tido três filhos, continua usando o manequim 38. Uma situação muito engraçada é que nunca consegui malhar braço, aliás não tenho força nenhuma no braço. E mesmo assim tenho um braço muito definido e as pessoas vivem perguntando o que eu faço para o meu braço ficar assim. Na academia vejo os olhares das mulheres. Definitivamente não faço nada, toda essa definição é por conta da genética, sem falar que não gosto de ter um braço definido pois acho que perde a feminilidade e a delicadeza da mulher".

Sheislane Hayalla, que vai estrear como atriz de teatro, destaca que não tem a intenção de ficar musculosa. "Malho só para manter o corpo durinho e definido". A morena está na peça "A causa da liberdade", que estreia em novembro no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro.

