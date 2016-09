Sue Lasmar começa a praticar crossfit por um corpo mais definido do que volumoso

Social

A "Diva Fitness" Sue Lasmar começou a praticar crossfit e está encantada com os resultados dos exercícios no seu corpo. A morena de 31 anos revela que agora procura uma silhueta mais definida do que volumosa.

"Sempre tive curiosidade em praticar o crossfit que, como dizem por aí, é um dos mais populares sistemas de treinamento elaborado nos princípios do treinamento cíclico e que utiliza os assim chamados exercícios funcionais, isto é, exercícios o mais próximo possível dos movimentos naturais. Eu como sempre fui de puxar muito ferro nunca acreditei muito nisso. De todo modo, tenho a mente aberta a novos desafios e creio que o corpo sempre necessita de novos estímulos", conta Sue.

O crossfit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico geral baseado em movimentos funcionais feitos em alta intensidade e constantemente variados. Normalmente esses movimentos se enquadram em três modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e condicionamento metabólico, ou cardio. O crossfit é o método de treinamento que mais cresce atualmente no mundo por proporcionar a mais completa adaptação fisiológica possível no seu praticante, independente da idade ou nível físico do mesmo.

"A vantagem destas rotinas que tenho acompanhado é a combinação das cargas cardiovasculares altamente intensivas com exercícios de força (que são, na maioria, variações de exercícios básicos), o que ajuda a trabalhar a definição dos músculos. Hoje em dia eu procuro muito mais um corpo definido do que um corpo volumoso demais.

No meu caso, como eu não tinha muita noção do que fazer, procurei junto ao programa do best self challenge da GymBuildR um programa que te auxilia durante seis semanas, tanto com exercícios quanto na parte nutricional. Tenho curtido bastante, super recomendo!", destaca a "Diva Fitness".

Nascida em Brasília, a morena é formada em Letras, Nutrição e Educação Física, mas nunca exerceu as duas últimas. Ela anunciou no início de setembro que está solteira e admitiu que o assédio aumentou depois da revelação. "Nossa, dizer que está solteira, nem sempre é dizer que está disponível. O assédio aumenta muito sim, dizer que está solteira parece que dá esperança a algumas pessoas que possam querer algo. Mas tem que lembrar que sou exigente", afirmou Sue Lasmar, que se separou em fevereiro deste ano, mas só agora falou sobre o término.

A "Diva Fitness" tem 1,69m de altura e 110cm de bumbum. "Geralmente as roupas ficam pequenas no bumbum e largas na cintura. Quando se tem o corpo muito avantajado, há muita dificuldade para encontrar roupas fitness que nos modele bem. Isso já acontece no Brasil, nos Estados Unidos então nem se fala", explica.

