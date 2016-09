Presidente da CBC recebe participantes do Curso de Treinadores de BMX 

Esportes

Estágio Internacional do Curso de Treinadores de BMX acontece no Centro de Treinamento de Ciclismo em Londrina

O presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), José Luiz Vasconcellos, recebeu na segunda-feira (26), o coordenador da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), Antonio Carlos Gomes, o técnico francês Thomas Allier, além dos participantes do Curso de Treinadores de BMX, que encaram agora a etapa final no Paraná.

A etapa que contempla o estágio internacional acontece até sexta-feira (30) no Centro de Treinamento de Ciclismo em Londrina e será ministrada pelo tricampeão mundial de BMX Thomas Allier. Atualmente Thomas é técnico do Centro Mundial de Ciclismo da União Ciclística Internacional (UCI).

“É uma honra poder contribuir para o esporte de alto rendimento brasileiro. Aqui existem atletas com muito potencial, e ter uma equipe técnica capacitada, que saiba explorar essas qualidades é indispensável. A confederação já conversava comigo a bastante tempo sobre essa oportunidade e agora deu certo, estou feliz pela oportunidade”, declarou Thomas.

A capacitação é organizada pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) – área de educação do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) – que contemplou o ciclismo brasileiro com 40 vagas no curso de treinadores da Academia Brasileira de Treinadores (ABT). Foram 10 vagas para cada uma das disciplinas - BMX, Ciclismo de Estrada, Mountain Bike e Pista. As atividades tiveram início em 2015, com módulos presenciais e a distância, encerrando neste ano com os estágios internacionais.

“Desejo sorte a todos os participantes e que procurem absorver o máximo de conhecimento. Essa é uma oportunidade muito importante para o crescimento técnico e profissional de todos”, declarou José Luiz Vasconcellos.

Asimp/CBC