Estudante da Unopar vence concurso nacional de design

Aluno criou rack inteligente e concorreu com mais de 80 projetos

O aluno Douglas Banhado Siqueira, do curso de Desenho Industrial da Unopar de Londrina, conquistou o primeiro lugar na 8ª edição do Concurso de Design Estudantes MASISA, competição nacional que visa reconhecer futuros profissionais da área e incentivar a fabricação de móveis com a utilização de painéis de MDF e MDP.

Com o projeto Jazz Smart Rack, o acadêmico propôs um móvel com conexões wi-fi e bluetooth e capacidade de estabelecer conexões com smartphones e tablets. “O celular evoluiu e atualmente realizada inúmeras funções. Foi então que surgiu a ideia de aplicar a mesma evolução em um rack”, explica o Douglas, que concorreu com mais de 80 projetos enviados por candidatos de todo o Brasil.

O rack ainda une referências romântico retrô, jazz e a tecnologia, com o intuito de proporcionar aos seus usuários bem-estar, comodidade e lazer. O projeto está na fase de protótipo, pois a primeira colocação o credenciou para apresentação na Etapa Internacional do Concurso, que acontecerá no mês de novembro, em Lima, no Peru.

Asimp/Unopar