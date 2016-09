Mapa e Embrapa promovem debate sobre gestação coletiva de matrizes suínas em Foz do Iguaçu

Agronegócio

A gestação coletiva de matrizes suínas, onde as fêmeas são alojadas em grupos que permitem melhor expressão do comportamento natural e interação com outras porcas, ao contrário do sistema intensivo, é apontada como solução para melhorar o bem-estar animal e a sustentabilidade na suinocultura brasileira. Os desafios e os casos de sucesso na implementação da técnica no país vão ser debatidos no dia 18 de outubro no Seminário Técnico de Gestação Coletiva de Matrizes Suínas – Projeto Diálogos Setoriais Brasil e União Europeia. O evento acontece durante a PorkExpo 2016 em Foz do Iguaçu-PR (Hotel Recanto das Cataratas Thermas Resort & Convention)

A programação prevê a apresentação de representantes do Mapa, com a conclusão do Projeto Diálogos Setoriais Brasil e União Europeia: Estratégias do Serviço Veterinário Oficial (SVO), uma parceria para troca de experiências em diversas áreas, entre elas a agropecuária, e a participação de profissionais da agroindústria, que irão mostrar seus trabalhos para a melhoria do bem-estar para os suínos e da sustentabilidade da cadeia produtiva.

O evento é gratuito e realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC e Associação Brasileiros dos Criadores de Suínos (ABCS). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas com a Comissão de Bem-Estar Animal do Mapa, pelo e-mail comissao.bea@agricultura.gov.br.

O primeiro seminário sobre gestação coletiva de matrizes suínas aconteceu em agosto, em Chapecó-SC, com a participação de cerca de 300 representantes de agroindústrias, técnicos, pesquisadores, professores e estudantes.

Lucas Scherer Cardoso/Asimp