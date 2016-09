TEDxIgapó reúne 12 palestrantes com suas experiências inspiradoras

Notícias Gerais

Com o tema “Inspiração Pé Vermelho”, é o primeiro evento em Londrina no formato de apresentações que não podem passar de 18 minutos

Londrina realiza pela primeira vez, nesta quinta-feira (dia 29), o TEDxIgapó – evento que reúne num mesmo dia e local um grupo de speakers (palestrantes), com tempo máximo de 18 minutos para expor experiências de vida, bons exemplos e relatos de projetos e ações de sucesso. O tema geral é “Inspiração Pé Vermelho”, justamente com objetivo de inspirar o público e proporcionar ações multiplicadoras.

TED é uma organização sem fins lucrativos que tem como lema “ideias que merecem ser compartilhadas”. Surgiu há 26 anos na Califórnia (EUA) e depois se espalhou pelo mundo. O TEDx é um evento local, organizado de forma independente, e precisa de licença da organização geral. Em Londrina, o licenciado é o publicitário Luciano Costa, que atua como gestor de projetos da UniFil.

Nesta quinta, das 15 às 21 horas, na sala 311 do Colégio Londrinense, o TEDx Igapó contará com a participação de oito speakers de Londrina e mais quatro convidados de outras cidades. O público presencial é limitado a 100 convidados, já confirmados. Haverá também transmissão em vídeo para mais 400 pessoas que acompanharão o evento no Teatro Colégio Londrinense. Além disso, os interessados poderão assistir às conferências pela internet. Para obter o link e ver a programação completa, é só acessar o site www.tedxigapo.com.br.

O público terá ainda praça de Food Truck e espaço maker, com impressora 3D, em frente ao Teatro Colégio Londrinense (Avenida JK). O TEDx Igapó tem apoio da UniFil, Colégio Londrinense, Vectra Construtora e Grupo Frezarin.

Imprensa UniFil