Município inicia obras do Lote 5 do Arco Leste

Londrina

Travessia das chácaras abaixo do Lago Igapó será duplicada até chegar na Av. das Américas e se conectar com o Lote 4 do projeto

Para agilizar o sistema de mobilidade urbana, especialmente nos trechos que ligam a barragem do Lago Igapó à região leste da cidade, a Prefeitura de Londrina começou as obras do Lote 5 do projeto Arco Leste. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (27), pelo secretário municipal de Obras e Pavimentação, Walmir Mattos.



O Lote 5 do Arco Leste engloba a travessia das chácaras abaixo da barragem do Lago Igapó interligando a Av. Waldemar Spranger ao trevo da Cooperativa Agro-Industrial de Londrina (Cativa), prosseguindo pela Rua Albania, Av. Portugal, Rua Charles Lindemberg e se conectando ao Lote 4, na Av. Das Américas.



Em todo o trajeto está prevista a duplicação das vias, a construção de galerias pluviais, meio fio, pavimentação, deslocamento de postes e da rede elétrica, quando necessário, além da sinalização viária. Para isso, o município investirá R$ 3.176.366,09, sendo que R$ 158.818,30 são recursos próprios e o restante advém do Programa Pró-Transporte, do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC2). A empresa executora das obras será a KRB Construtora. Ela terá até 240 dias para finalizar os serviços, ou seja, 8 meses aproximadamente.



Segundo Walmir Matos, essa é uma obra esperada que vai impactar toda a região, pois auxiliará no descongestionamento do trânsito gerado na rotatória da barragem do Lago Igapó, além de ser uma opção de acesso às rodovias 369 e 445, passando por trás do Aeroporto Governador José Richa e se encaixando abaixo do viaduto da Av. Waldemar Spranger.



“Será uma opção para quem vem de Ibiporã e Jataizinho, por exemplo, em sentido às universidades de Londrina. Além disso, a obra vai fomentar o desenvolvimento da região leste, pois na medida em que se criam alternativas de trânsito, com investimentos em infraestrutura, melhora-se o fluxo dos veículos e estimulam-se os empreendimentos e o comércio da região”, analisa Matos. “Além disso, integra o sistema viário do entorno da Prefeitura e interliga as avenidas Duque de Caxias, Harry Prochet e Waldemar Spranger, melhorando o todo”, complementou.

