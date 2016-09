“Outubro Rosa” realiza exames preventivos no primeiro dia da campanha

Geral

Início antecipado da campanha ocorreu no último sábado (24); objetivo é incentivar as mulheres a fazerem exames de prevenção de câncer

Pelo menos 1.400 coletas de exame preventivo de câncer de colo de útero foram feitas no último sábado (24) em Londrina, no primeiro dia da campanha Outubro Rosa 2016. Neste dia, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estiveram abertas para a realização de diversos exames preventivos. Também foram ofertados exames e agendamentos de mamografia e ultrassom, de acordo com a faixa etária indicada e a necessidade das usuárias. Os dados foram repassados ontem (28) pela Secretaria Municipal de Saúde.

A ação ampliada ainda agregou o encerramento da campanha de vacinação contra a dengue e a sequência da Campanha Nacional de Multivacinação, que prossegue até amanhã (30). O início do Outubro Rosa foi antecipado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visando reforçar a mobilização e chamar a atenção da comunidade para a prevenção e combate aos tipos de câncer, que estão entre os mais incidentes no Brasil.

Segundo a coordenadora de Saúde da Mulher da SMS, Priscila Colmiran, a quantidade parcial de exames realizados no primeiro dia do Outubro Rosa está dentro da expectativa, e as ações da campanha tem como objetivo conscientizar as mulheres para que elas se cuidem e realizem os exames necessários. “Tanto o exame preventivo como o exame clínico de mama são importantes e servem para a detecção precoce de doenças, facilitando o diagnóstico e o tratamento. Também é importante lembrar que tais serviços já são oferecidos pelas unidades de saúde durante todo o ano”, reforçou.

Público-alvo – O grupo prioritário para a realização do preventivo de colo de útero inclui mulheres que estão a faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente aquelas que não realizam o exame há mais de três anos. Por sua vez, a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, quando há risco familiar, e, especificamente, na faixa dos 50 a 69 anos, quando não houver.

A recomendação é que as mulheres tentem agendar a realização de mamografias na mesma semana em que solicitarem o exame. Os serviços estão disponíveis em todas as UBSs do município (zona urbana e distritos). Os agendamentos podem ser feitos conforme o cronograma de rotina de cada unidade.

