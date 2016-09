Procon-LD não terá atendimento ao público nesta sexta (30)

Notícias Gerais

Neste dia, será realizado um treinamento para técnicos e estagiários do órgão; o atendimento será retomado na segunda-feira (3)

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) comunica que, amanhã (30), não haverá atendimento ao público, conforme Portaria N° 03 de 21 de setembro de 2016, publicada no Jornal Oficial do Município, nº 3088.

O órgão esclarece que a alteração no horário de atendimento se deve ao treinamento que será realizado neste dia, para os técnicos e estagiários do órgão. O curso objetiva aperfeiçoar e promover melhorias nos serviços prestados à população.

O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (3), das 9 às 17 horas. A distribuição das senhas é feita até as 14 horas. O Procon fica na Rua Mato Grosso, 299, centro. Para dúvidas e informações o telefone é 3345-0396.



