Saúde realiza Exposição de Endemias na segunda-feira (3)

Saúde

População será orientada por meio de larvário, maquete e materiais informativos; também foram divulgados os dados da dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do setor de Endemias, continua promovendo ações em todas as regiões de Londrina para mobilizar a população e intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. A partir da próxima segunda-feira (3), será realizada uma exposição de Endemias no Sesc Londrina, que fica na rua Fernando de Noronha, 264. A atividade irá ocorrer até o dia 7 de outubro, das 8h30 às 13h30.

De acordo com a educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, o evento é aberto a toda comunidade e tem como público principal os alunos que frequentam a instituição. “Os agentes de Endemias estarão no local dando orientações e distribuindo informativos para conscientizar a população sobre a prevenção e combate a doenças como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Teremos ainda instrumentos como larvário e maquetes que incluem informações sobre o bicho barbeiro, o caramujo africano e a doença da leishmaniose”, informou.

Além dos trabalhos educativos, o setor de Endemias da SMS segue realizando as visitas de rotina em imóveis de todas as regiões da cidade. As atividades são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14 horas, e abrangem vistoria e tratamento, além de bloqueio e recuperação dos imóveis, quando necessário.

Números - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (28), o relatório semanal com dados atualizados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até o momento, foram registradas 13.289 notificações. Deste total, foram confirmados 5.008 casos e 7.500 descartados. Outras 781 notificações estão em andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

