Museu realiza curso sobre patrimônio cultural e museologia

Londrina

O Museu Histórico de Londrina promove de 3 a 24 de outubro, a partir das 14 horas, o curso Interfaces entre patrimônio cultural, museu e exposição: das reflexões teóricas às análises práticas, que será coordenado pela professora Regina Celia Alegro. Inscrições podem ser feitas até amanhã no endereço www.uel.br/eventos/insc/?id=2888. O valor da inscrição é de R$ 7,00.

O curso tem como objetivo apresentar reflexões respeito dos aspectos históricos, teóricos e conceituais dos campos do Patrimônio Cultural, Museologia e Expografia. Também serão realizadas discussões acerca do papel do museu como espaço institucional do patrimônio, local de pesquisa, salva guarda e também sobre comunicação museológica.

Mais informações com os organizadores do curso pelo telefone 3324-4641.

Agência UEL