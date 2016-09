Tencati fala sobre a semana de trabalho do LEC para enfrentar o Oeste

Londrina E.C.

Técnico alviceleste terá as ausências de Zé Rafael e Rafael Gava que cumprem suspensão após o terceiro cartão amarelo. O atacante Jô ainda é dúvida para a partida.

Durante entrevista coletiva no Centro de Treinamentos da SM Sports, gestora do futebol profissional do Londrina Esporte Clube, o técnico do LEC, Cláudio Tencati, falou como será a semana de trabalhos que definirá a equipe que enfrentará o Oeste no próximo sábado, 1, às 18h30, no estádio do Café, em partida válida pela 28ª da série B do Campeonato Brasileiro.

No último final de semana, o Tubarão entrou pela primeira vez no G4 da série. Com o resultado dos jogos desta terça-feira, o LEC ocupa agora a quinta colocação na tabela com 42 pontos. Com a possibilidade de retornar ao grupo dos quatros melhores da competição, o treinador alviceleste projetou com deve escalar a equipe titular para o confronto.

"Não temos certeza se o Jô estará de volta e essa consequência mexe com toda a estrutura da parte ofensiva do time. Se ocorrer de não termos o Jô, muda o esquema da equipe e tenho a opção de começar com um terceiro atacante como o Marcus Vinícius. No meio posso optar pelo Igor Miranda que já voltou a treinar e o Júlio Pacato que são jogadores de mais velocidade. São opções que vamos adaptando até a partida de sábado",afirmou o Cláudio Tencati. No treino desta terça, o zagueiro Matheus e o volante Germano foram poupados para trabalho de fortalecimento muscular.

G4

O técnico alviceleste falou sobre a entrada no G4 na vitória diante do Tigre e a proximidade com a zona de classificação que dá acesso à série A. "Nossa primeira meta é atingir os 45 pontos depois buscar resultados a cada rodada. Para quem pensa em acesso, na minha opinião, de 11 jogos é preciso fazer uma média de seis a sete vitórias. Por isso que primeiro precisamos atingir os 45 pontos', disse.

OESTE E APOIO DA TORCIDA

Tencati afirmou que até a final da série B, cada partida será decisiva e pontuar em casa é fundamental neste momento da competição. "Todo jogo é decisivo. Queremos ganhar e o Oeste é uma equipe perigosa que não se omite de jogar. Nós queremos ganhar e oferecer ao nosso torcedor o melhor que é a vitória", destacou.

DESFALQUES

Para a partida contra o Oeste, o Tubarão terá as ausências de Zé Rafael e Rafael Gava que cumprem suspensão após o terceiro cartão amarelo. O meio-campo Rondinelly comentou o bom momento do Tubarão na competição e sobre como ficará o meio campo para a partida contra o time paulista.

"A equipe vive um bom momento e uma vitória fora de casa traz confiança e um ambiente favorável para o desenvolvimento do trabalho. O meio campo funcionou bem com o Zé Rafael. É uma perda não tê-lo para a próxima partida, mas o grupo todo vem crescendo o Tencati tem um leque de atletas que jogar na posição.

Assessoria de imprensa