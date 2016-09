Casa da Mulher realiza Oficina de Bolo Decorado

Notícias Gerais

Atividade será realizada na segunda (3) e terça (4); as vagas são limitadas

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para uma oficina de Bolo Decorado. Será nos dias 3 e 4 de outubro, às 14 horas, na sede do Casa da Mulher, localizada na avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.



A atividade é gratuita e será ministrada pela Confeiteira Camila Botelho. Para se inscrever, é necessário ligar no telefone 3378-0111. As vagas são limitadas. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda.



As oficinas da Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda.

