“Sarau: Prosa, Poesia e outras delícias” acontece nesta sexta (30)

Diversão e Cultura

Promovido pela Vila Cultural Cemitério de Automóveis, evento terá música, teatro, exposição e literatura

Hoje a partir das 20 horas, a Vila Cultural Cemitério de Automóveis, promove mais uma edição do tradicional “Sarau: Prosa, poesia e outras delícias”, com o tema “Histórias de amor”. O evento reúne música, teatro, exposições, muita literatura e poesia. Será na sede da Vila, que fica na rua João Pessoa, 103 A. A entrada é franca e quem quiser pode levar um prato de doce ou salgado.

Entre as atrações estão a exposição da artista visual, natural de Rolândia, Jéssica Bozzi e as músicas autorais do jovem artista londrinense Brayan Thompson e seu Barbakã Azul, além do músico e também compositor Gabriel Camilo, de Florestópolis.

As artes cênicas serão representadas pelos atores Leandra Azevedo, Thaís Bastos Fernandes, Ana Lívia Fukushigue, Carlos Galera e Sergio Mello. Já a poesia e a literatura serão interpretadas pelos atores Christine Vianna, Mário Sérgio Fragoso e Arthur Reis, o poeta Marcos Savae, o músico Arthur Santana, a doutora e autora Cláudia Bergamini e o tradutor, ensaísta e professor Frederico Fernandes.

Qualquer pessoa poderá participar das apresentações do Sarau. Para isso, basta entrar em contato com antecedência com a produção da Vila Cultural, pelos telefones 8409-0990/9830-1170.

O “Sarau prosa poesia e outras delícias” é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e é realizado mensalmente, desde 2008, pela Vila Cultural Cemitério de Automóveis. A Vila existe desde 2007, levando literatura, artes visuais e cênicas à comunidade londrinense e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

N.com