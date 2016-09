Festival Demo Sul divulga grade completa de programação

Diversão e Cultura

A inglesa Heymoonshaker é a última atração divulgada pelo Festival, que tem início no dia 4 de novembro

O Demo Sul 2016 divulgou a última atração confirmada para o lineup do Festival. A grande novidade, que completa a programação, é o duo britânico Heymoonshaker. O duo, que começou a carreira se apresentando nas ruas de Londres, mistura uma guitarra crua, cheia de influências do blues, a um beatbox tão preciso que soa como uma verdadeira bateria.

O encontro aconteceu em 2008, nas ruas da Nova Zelândia, mas o sucesso absoluto veio em 2012, quando saíram das ruas para o estúdio e lançaram o primeiro EP “Shakerism”. A irreverência na forma e a pegada crua levaram o Heymoonshaker da cena independente direto para os grandes festivais do mundo. Os músicos desembarcam no Brasil em novembro, pela primeira vez, especialmente para a noite de encerramento do Demo Sul.

Programação completa - Com o Heymoonshaker, a grade de programação fica completa e vai reunir 30 bandas. São atrações locais, estaduais, nacionais e internacionais que serão distribuídas em seis palcos, ao longo de nove intensos dias de shows, atividades formativas e rodadas de negócio. 80% da programação do ano é gratuita e a abertura do Festival, marcada para o dia 4 de novembro, retoma a Feira Demo Sul.

A Feira é um dos projetos paralelos do Festival que reúne shows e expositores locais, gratuitamente, na Concha Acústica. Este ano, a feira tem início às 16h da sexta-feira, 4, e a primeira atração é a banda De um Filho, De Um Cego (Jacarezinho), seguida da londrinense Luke De Heldandthe Lucky Band. Além delas, ainda sobem ao palco as bandas Central Sistema de Som (Curitiba) e, a grande atração da noite, a paulista Patife Band.

No dia seguinte, sábado, a festa continua no Iate Clube, o grande palco da 16ª edição do Demo Sul. No sábado (5), a londrinense Loladéli abre os trabalhos, seguida do duo Phantom Powers (RS). A paraense A República Imperial também se apresenta nessa noite, seguida da curitibana Motorocker. O último show da noite fica por conta do recifense Di Melo, uma das atrações mais aguardadas do ano, que será acompanhado pela banda londrinense Sarará Criolo.

E o domingo (6) também tem programação. A grade mais “pesada” do Demo Sul traz as bandas Poltergat (SP), e as londrinenses Hellpath e Imagery para o palco do Barbearia.

Segundo final de semana - Na quinta-feira (10), o Valentino é palco de uma noite inteiramente instrumental. Os shows têm início na “Casinha”, às 21h30, com apresentação da gaúcha Andrea Perrone, que traz seu violão flamenco para o palco, e é seguida da londrinense The Greengrass Brothers. Mais tarde, na pista do bar, se apresentam as bandas Octopus trio (Londrina), Muntchako (Brasília) e a ovacionada Macaco Bong (Cuiabá).

A penúltima noite do Festival, sexta-feira (11), tem uma verdadeira maratona de shows. No palco do Sesi/AML, se apresentam as londrinenses Montauk, The Weird Family e Abacate Contemporâneo. A noite continua na Vila Cultural Cemitério de Automóveis, com shows das também londrinenses Etnyah e Mucambo de Bantu. O encerramento fica por conta do show quente da Bandinha Di Dá Dó (RS).

Por fim, para sua noite de gala, o Demo Sul retorna para o Iate Clube com show da londrinenses RedMess. Na sequência sobem ao palco a paulista Mocho Diablo, a londrinense Convulsão, e as duas atrações internacionais do ano: a argentina Rosário Smowing e a inglesa Heymoonshaker. A gaúcha Defalla é a última banda da noite e sobe ao palco para encerrar em grande estilo a 16ª edição do Festival Demo Sul.

XII Simpósio de Música Independente - Nos dias 10 e 11, sexta e sábado, desembarcam em Londrina 17 produtores, diretores de festivais, donos de agências, selos e gravadoras do Brasil e de outros países da América Latina para a 12ª edição do Simpósio de Música Independente.

Na sexta-feira, 10, o SESI/AML recebe a primeira etapa do simpósio, que inclui três mesas de debate e os shows do Montauk, The Weird Family e Abacate Contemporâneo. A primeira mesa discute “Exportação E Circulação Na América Latina E Mercado Mundial”, a segunda debate “Modelos De Gestão: Gerenciamento De Carreiras Na Cena Independente” e, por fim, a terceira mesa traz o tema das “Feiras e Festivais de Música”.

No sábado, o Simpósio migra para o SESC-Cadeião, quando os convidados estarão disponíveis para a rodada de negócio com as bandas locais. “Além de compartilhar conteúdo, o knowhow desses produtores tão importantes para a cena da música independente brasileira, a ideia é que as bandas possam apresentar seus trabalhos, fechar shows fora da cidade, distribuir discos, enfim, que os músicos aproveitem a oportunidade como a sua criatividade permitir. O objetivo é mesmo impulsionar a cena local”, comenta Marcelo.

Além do simpósio, ainda integram a programação formativa do Demo Sul as oficinas de Videoclipe, com a equipe da Clareira Filmes e a oficina de Gestão de Projetos Culturais.

Vendas de ingresso - Os ingressos para o Festival Demo Sul começam a ser vendidos no dia 7 de Outubro, na Sonkey (R. Souza Naves, 09 – Centro) e na Logic Sk8 Shop (Aurora Shopping, Loja 60 – P1).

O Festival Demo Sul 2016 é uma realização da Associação Cultural do Rock de Londrina e a Braço Direito Produções, conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), e do Prêmio FUNARTE de Programação Continuada para Música Popular.

N.com