IML de Londrina começa a instalar as janelas de alumínio

Londrina

As obras de acabamento na construção do novo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, no Norte do Estado, atingiram uma nova fase. Agora no mês de setembro começaram a ser instalados os vidros e janelas de alumínio da edificação. Engenheiros da Paraná Edificações fiscalizam e coordenam o andamento da obra.



Na última semana foi finalizada a cobertura externa onde irão parar as ambulâncias e as viaturas que farão o atendimento no IML. O Governo do Paraná investe R$ 4,5 milhões na obra que irá beneficiar aproximadamente 1,5 milhão de habitantes de 36 municípios da região.



“O novo IML vai modernizar o atendimento, com melhores condições de trabalho para os servidores, além de dar mais conforto para a população em momentos difíceis quando acontece a perda de um ente querido”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



Durante os meses de julho e agosto a obra evoluiu bastante. Atualmente, na área externa os funcionários trabalham no acabamento e rejuntes do pastilhamento que revestirá a edificação. Do lado interno estão em execução o revestimento cerâmico dos banheiros e vestiários. A parte elétrica do prédio, cabeamento de rede lógica e cabos de internet estão em fase final de instalação.



O novo IML de Londrina contará com diversos laboratórios, consultórios, equipamentos de alta tecnologia e salas de raio-x, além de auditório, estacionamento e cela de psiquiatria. A nova sede de Londrina fica na Avenida Dez de Dezembro, no Jardim Europa, próximo ao 4º Distrito Policial.

AEN

Clique nas fotos para ampliar