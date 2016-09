Abate de frango no Paraná cresce 8,8% no acumulado de 2016

Agronegócio

Ao todo, 1,19 bilhão de cabeças foram abatidas no estado até agosto deste ano

O maior estado produtor e exportador de carne de frango do Brasil, o Paraná, apresentou em seu acumulado, até agosto de 2016, um avanço em produção e exportação da proteína. Ao todo, 1,19 bilhão de cabeças foram abatidas nos oito meses, um acréscimo de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a produção alcançou 1,09 bilhão de aves. Os dados são do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar).

De acordo com o presidente do sindicato, Domingos Martins, mesmo diante de um cenário adverso devido ao alto preço das commodities, os números permitem uma perspectiva ainda mais positiva a médio e longo prazo. “O Paraná sempre contou com uma produção planejada, possuímos vocação para a atividade, além de criatividade e organização para superar os momentos de dificuldade”, analisa.

As exportações também indicaram acréscimo. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 1,07 milhão de toneladas de carne de frango foram embarcadas pela Paraná, nos oito meses deste ano. O volume é 8,7% maior que o acumulado de agosto em 2015, quando 985,86 mil toneladas foram exportadas. O estado foi responsável por 35,73% dos embarques do país.

Asimp/Sindiavipar