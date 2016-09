Londrina: Cursos Técnicos Profissionalizantes Gratuitos no Castaldi

Educação

O CEEP - Castaldi de Londrina estará oferecendo Cursos Técnicos Profissionalizantes Gratuitos para o 1° Semestre Letivo de 2017, as aulas começam em Fevereiro de 2017. O período de Inscrições ocorrerá entre os dias 24/10 a 09/11/2016. Os cursos são ofertados nos períodos Matutino, Vespertino e Noturno nas seguintes modalidades:

1) Modalidade Integrado Ao Ensino Médio - Matutino E Vespertino: O aluno deverá ter concluído ou estar concluindo o Ensino Fundamental.

· Técnico em Administração – Matutino e Vespetino;

· Técnico em Eletrotécnica - Matutino;

· Técnico em Mecatrônica - Matutino;.

Documentos necessários para inscrição:

- Cópia do RG, CPF e Certidão de Nascimento;

- Cópia do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou

Histórico Escolar parcial até o 8º ano e Boletim do 9º ano (para quem está em fase de conclusão do Ensino Fundamental);

- Cópia de comprovante de residência atual (Fatura da Copel).

2) Modalidade Subsequente - Noturno: O aluno já possui ou está concluindo o Ensino Médio.

· Técnico Em Administração - Noturno;

· Técnico Em Eletromecânica - Noturno;

· Técnico em Eletrotécnica - Noturno;

- Técnico em Mecatrônica - Noturno;

· Técnico em Química - Noturno.

Documentos necessários para inscrição:

- Cópia do RG e CPF;

- Cópia do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou

Histórico Escolar parcial do 1º e 2º ano do Ensino Médio e Boletim da 3º ano (para quem está em fase de conclusão do Ensino Médio);

- Cópia de comprovante de residência atual (Fatura da Copel);

Inscrições: Somente no CEEP – CASTALDI – HORÁRIO: 08:00 as 22h00

Av. Arthur Thomas, 1181 - Jd. Jamaica - Telefone: (43) 3338-0011 – Londrina – PR