Empresa de tecnologia jurídica alcança meio milhão de usuários

Londrina

Pioneira no desenvolvimento de software de gestão jurídica, Advise Brasil disponibiliza parte dos recursos gratuitamente para mais de meio milhão de advogados do país

Não faz muito tempo, escritórios de advocacia viviam em meio a pilhas de papeis. Acompanhar publicações jurídicas e andamentos de processos para não perder nenhum prazo era uma tarefa complicada. De olho em uma oportunidade de mercado, o empresário José Carlos Vargas iniciou em 2002 em Londrina (PR) uma empresa de tecnologia para facilitar a rotina dos advogados de todo o país.

“Trabalhei na área financeira de uma multinacional por dezoito anos. Naquela ocasião, tive a oportunidade de atuar em diferentes regiões do Brasil e, em certa altura, o departamento financeiro estava muito próximo ao jurídico da empresa. Sempre me indagava como o diretor jurídico conseguia acompanhar os processos que a empresa tinha em vários países e nas diferentes regiões do Brasil. Foi então que fui apresentado ao sistema de envio de informações jurídicas. Reconheci que se tratava de um serviço essencial aos advogados”, conta Vargas.

No começo, o serviço era oferecido de forma manual, com recorte dos Diários Oficiais e montagem no papel, para envio por fax ou e-mail. “Para realizar um trabalho de qualidade, mantendo o advogado bem informado sem o risco de perda de prazo, iniciamos o envio de publicações somente no Paraná. Em seguida, expandimos para a leitura dos Diários de Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, recorda Vargas.

A expansão do negócio nos anos seguintes foi rápida, sobretudo com desenvolvimento da tecnologia necessária para realizar o processo de leitura dos Diários de Justiça de forma automatizada. Em poucos anos a Advise já conseguia atingir o Brasil todo através, principalmente, de convênios firmados com as OABs, disponibilizando parte dos recursos da ferramenta, como as publicações nos diários da União e do estado de origem, de forma gratuita aos advogados associados das seccionais.

Em 14 anos no mercado de tecnologia jurídica, o serviço oferecido pela empresa chegou a mais de meio milhão de usuários. “Sempre soube do potencial do produto, mas conseguimos um crescimento enorme em pouquíssimo tempo. Isso é prova de que desenvolver algo inovador e de qualidade faz toda a diferença”, avalia Vargas.

Visionário e acompanhando as tendências tecnológicas, o empresário colocou no mercado, há três anos, um aplicativo para Android, IOS e Windows Phone. “A disponibilização dos nossos serviços para o mobile sem dúvidas proporciona ao advogado uma melhor gestão da informação para evitar perda de prazos”, garante.

Além do acompanhamento de andamentos processuais e publicações jurídicas, o sistema completo da Advise possui ainda repositório com mais de 24 milhões de decisões consolidadas, conhecidas como jurisprudência.

Luciana Barbosa/Asimp