Setor produtivo quer firmar parceria com Inmet

Assunto foi debatido por entidades agropecuárias de MT com o ministro Blairo Maggi

Representantes da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso), Abrass (Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja) e do Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) se reuniram, na quarta-feira (28), com o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para discutir uma possível parceria do setor com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A ideia inicial é que o Inmet forneça aos produtores informações meteorológicas voltadas ao setor do agrícola. O ministro defende a criação de um aplicativo com as previsões meteorológicas para a agricultura. Em troca, seriam instaladas novas estações meteorológicas que possibilitem mais informações aos agricultores.

Blairo Maggi ofereceu ainda aos representantes do setor uma parceria com a Embrapa Imagens, sediada na cidade de Campinas (SP), onde são feitas imagens de satélites de todo o território nacional. “O trabalho realizado lá é muito bom. O mapeamento do território é minucioso. Acredito que será muito positivo para o setor”, observou.

O ministro tem defendido o fortalecimento do Inmet por entender a importância do trabalho dos meteorologistas para o setor agrícola. Antes da reunião no gabinete de Blairo Maggi, os representantes da Aprosoja, Abrass e Imea fizeram uma visita ao Inmet com o secretário-executivo adjunto, Francisco Lopes, e demonstraram interesse em firmar parceria com o órgão.

Eles relataram a Blairo Maggi que os técnicos do Inmet propuseram uma maior troca de informações com o setor para que conheçam quais são as principais demandas dos produtores. Dessa forma, os meteorologistas poderão oferecer dados mais detalhadas para atender as necessidades do setor.

A reunião no Inmet foi articulada pelo secretário-executivo do Mapa, Eumar Novacki, que conversou com a diretoria do instituto, durante o mês de agosto, para tratar da criação de um aplicativo voltado ao setor agrícola.

