Transparência é a bola da vez

Em setembro de 2016, a Classe Contábil realizou um grandioso evento técnico, cujo tema foi "Contabilidade: Transparência para o Controle Social". Por meio dele, mais de 8 mil Contabilistas de todo o Brasil celebraram que a transparência e o controle social estão fortalecidos. A ética, reflexo do "ser transparente", é um critério fundamental na realização de negócios nas esferas pública e privada, bem como no terceiro setor. E não é para menos: após uma sequência de escândalos financeiros de conhecimento nacional, muita gente pôde perceber a proporção das avarias provocadas pela falta de transparência.

Com a repercussão deste Congresso, o tema está em intensa discussão na Classe Contábil. A dimensão do assunto ganha em toda a categoria reforça entre os Profissionais da Contabilidade de todo o País a preocupação com seus resultados baseados nos pilares da confiabilidade, ética, bom senso e responsabilidade social.

De fato, a transparência deve ser uma prioridade. Não é à toa que diversas empresas, de todos os portes e segmentos, já estão levando em consideração os novos modelos de gestão corporativa. E o setor que mais ganha notoriedade neste processo é justamente o contábil, nas áreas trabalhista, previdenciária, empresarial, financeira, de custos e tributária. Foi-se o tempo em que a Contabilidade só servia para fornecer dados e cumprir com as obrigações acessórias. Hoje, dentro das organizações, está cada vez mais comum ver Contabilistas que trabalham para a gestão empresarial, planejamento tributário e auditoria.

Um País melhor depende de cada um de nós, no que diz respeito à responsabilidade pessoal, familiar, de respeito às leis e ao próximo. Neste conceito, aos Profissionais Contábeis, nas suas mais diversas áreas de atuação, como Contador, Auditor, Consultor, Perito, Professor: é extremamente importante estar preparado para as boas práticas da transparência que levem à excelência no gerenciamento dos negócios.

Ser ético é um dever profissional.

Jair Gomes de Araújo é presidente do Sindcont-SP