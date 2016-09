4ª SICOOB RURAL CORRE será neste sábado (1º)

Agronegócio

Devem participar cerca de 800 pessoas nas modalidades adulto e infantil

A 4ª edição da Sicoob Rural Corre será realizada neste sábado, dia 1º de outubro, no Parque de Exposições Ney Braga - sede da Sociedade Rural do Paraná -, com início programado para as 16h. O percurso do evento, exclusivo, terá características variadas: terreno de asfalto, de terra, areia e escadarias.

A prova na modalidade adulta, categorias feminina e masculina, será disputada em três, seis e nove quilômetros e a categoria infantil - Rural Kids - , introduzida em 2014, terá um percurso de 500 metros. Participam crianças com idade a partir dos 5 anos. A corrida terá toda a infraestrutura ambulatorial, oferta de frutas, água e isotônicos para os participantes.

A Sicoob Rural Corre já faz parte do circuito regional e vem reunindo grupos e atletas de toda a região. Já estão inscritos cerca de 800 atletas de Londrina e região. Esta edição conta de uma praça de alimentação com food- trucks com hamburguês, pasteis, churros, paleta mexicana, comida japonesa, vinho e cerveja. A garotada também poderá se divertir no espaço kids, com piscina de bolinha e cama elástica.

A realização do evento é da Sociedade Rural do Paraná, através da diretoria de Relações Internacionais, e organização da Capa Promoções & Eventos, com o patrocínio do Sicoob.

Apoio: W digital; Leste filmes; Adidas: Natu; Hi- Tech Tomate; 100Iguais; Marajó Veículos e Jeeep; Super Muffato; Rede Massa; Ayoba FM; Unopar; Midiograf; MKX lojas virtuais; Café Itamaraty; Vitapoint e FEL.

Andrea Monclar/Asimp