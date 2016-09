Unopar lança plataforma inédita de empregabilidade no Paraná

Educação

Ferramenta de recrutamento também atua com um sistema de busca de vagas por geolocalização do candidato

Com o propósito de melhorar a vida dos alunos por meio da educação, preparar para o mercado de trabalho e promover o diálogo entre o universo acadêmico e o ambiente corporativo, a Unopar anuncia o lançamento da plataforma exclusiva de empregabilidade Canal Conecta nas cidades de Arapongas, Bandeirantes, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa. A ferramenta está disponível para receber currículos dos acadêmicos e egressos da instituição bem como cadastrar todas as empresas que têm a intenção de divulgar gratuitamente vagas disponíveis nessas regiões do Estado.

O sistema promove o match entre os estudantes e suas capacitações com as posições aderentes disponibilizadas pelas organizações, cruzando os dados dos candidatos mais indicados para os cargos das empresas inscritas. Pela plataforma, o discente preenche seu currículo, agenda entrevistas, aplica para as vagas disponíveis e busca oportunidades nas localidades em que possui interesse de conquistar um emprego.

Por meio do aplicativo, o sistema de busca trabalha por geolocalização, facilitando a vida dos candidatos e dos profissionais de Recursos Humanos, que contam com essa solução de recrutamento sem custos. Além disso, a plataforma retroalimenta o modelo acadêmico da instituição de ensino com as competências exigidas pelo mercado de trabalho, proporcionando aos acadêmicos uma aprendizagem aliada às necessidades mercadológicas atuais e futuras.

O Canal Conecta consolida todo tipo de vaga, tanto no ensino técnico como na graduação e até pós-graduação. Os níveis dos cargos publicados são abrangentes: existem posições para estagiários, assistentes, analistas e gerentes. No Paraná, a plataforma já conta com quase dois mil currículos cadastrados por alunos, cerca de 60 empresas participantes e mais de 100 vagas disponíveis.

Asimp/Unopar