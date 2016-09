Corpo de Bombeiros do Paraná comemora 104 anos de atuação

Paraná

O Corpo de Bombeiros promoverá em todo Estado atividades sociais e de interação com a comunidade para marcar os 104 anos de história e de atendimento à sociedade. Atuante no salvamento de vidas, a instituição comemora avanços, aperfeiçoamentos e busca evoluções e aprimoramentos na sua área de atuação. A população pode participar dos eventos de forma gratuita e acessar o cronograma de eventos nos sites www.bombeiros.pr.gov.br e www.pm.pr.gov.br.



O calendário comemorativo prevê Culto de Ação de Graças na Igreja Batista Alameda Curitiba, às 20 horas de terça-feira (04). Para a comunidade católica, o Corpo de Bombeiros preparou a Missa de Ação de Graças no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também em Curitiba. A celebração será às 19h30 de quarta-feira (05).



A data do aniversário será na sexta-feira (07) com o Desfile Militar no Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, em Curitiba, às 10 horas. Haverá homenagens e a participação de pelotões representativos, bem como a presença de autoridades e representantes da sociedade civil organizada que ao longo do tempo têm auxiliado no trabalho desenvolvido. As comemorações também acontecerão em todos os quartéis dos Bombeiros no estado.



Bombeiros militares da reserva remunerada terão um momento para se reencontrarem com colegas e amigos. O encontro será um café da manhã às 8 horas de sexta-feira (07), também no Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros.



Além das solenidades, o caráter esportivo das atividades de bombeiro militar será colocado em prática durante competições. A primeira será no sábado (08), a partir de 09h30, com o Fire Games, envolvendo militares estaduais e a comunidade civil, no Parque Barigui.



Na quarta-feira (12, às 7 horas, haverá a Corrida de Rua com a largada e chegada em frente ao Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, e na sexta-feira (14), durante todo o dia, a Maratona Aquática na Academia Policial Militar do Guatupê.



A comunidade terá a oportunidade de conhecer viaturas, equipamentos, trajes e outros materiais durante uma exposição no Shopping Palladium, no bairro Portão, em Curitiba, a partir das 10 horas de domingo (09).



A INSTITUIÇÃO - O Corpo de Bombeiros do Paraná protege a sociedade paranaense há mais de um século, aprimorando técnicas, doutrinas e equipamentos para salvaguardar a vida do cidadão. Dentre as atividades desenvolvidas estão buscas, salvamento, combate a incêndios, ações de defesa civil e socorros públicos, este último tema que abrange diversos serviços como atendimento pré-hospitalar, resgate em águas rápidas, no mar, em altura, em rios e represas, entre outros.



“Neste momento festivo, quando comemoramos os 104 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná, é necessário destacar alguns importantes avanços alcançados neste último ano, como a inclusão de mais de 600 profissionais (praças e oficiais), cursos de aperfeiçoamento de oficiais e de sargentos, bem como lançamos os editais dos cursos de formação de sargentos e de cabos, além de retomarmos alguns de nossos cursos de especialização”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Júnior.



“Conseguimos manter em nível de excelência todos os serviços prestados à população paranaense. Assim, com o sentimento de dever cumprido, olhamos para o futuro, na perspectiva de que continuaremos avançando na consolidação de uma instituição cada vez mais próspera e pujante”, afirmou o comandante.



HISTÓRIA - A corporação foi criada em 8 de outubro de 1912. Teve como seu primeiro comandante o major Fabriciano do Rego Barros. Desde sua criação o Corpo de Bombeiros segue com o lema “Vidas alheias e riquezas a salvar”, sendo considerada uma das instituições mais respeitadas pela comunidade. O Corpo de Bombeiros está subordinado à Polícia Militar do Paraná por lei, e a substituição dos comandantes ocorre por meio de decreto governamental.