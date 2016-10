Sine oferece 456 vagas de emprego em Londrina

Geral

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda disponibiliza, por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), 456 vagas de emprego em Londrina, a partir desta segunda-feira (3). Do total de oportunidades, 113 são exclusivas para pessoas portadoras de deficiência ou em reabilitação.

As 343 vagas gerais são disponibilizadas para todas as pessoas, e abrangem várias áreas. São ofertadas 300 vagas para operador de telemarketing, sendo 150 para atendimento receptivo, e outras 150 para atendimento ativo e receptivo. Há 15 vagas para consultor de vendas, quatro para vendedor porta a porta, e três para vendedor pracista.

Também há oportunidades para eletricista, governante de hotelaria, desenhista copista, carpinteiro, auxiliar de padeiro, entre outras.

Vagas PCD – Dentre as vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação, 75 são oferecidas para operador de telemarketing receptivo. Onze vagas são para a função de pedreiro, seis para servente de obras, e cinco para operador de caixa. Há vagas também para empacotador à mão, porteiro, encanador, auxiliar de limpeza, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.



As vagas não preenchidas permanecerão na lista da semana seguinte. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador, tendo em mãos a carteira de trabalho. A entrega de senhas para atendimento é feita até as 12 horas, e a Agência do Trabalhador fica na rua Pernambuco, 162, centro.

