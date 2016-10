Reforço do policiamento garante eleições tranquilas em todo o Paraná

Paraná

O processo eleitoral transcorreu de forma segura e tranquila neste domingo (02/10), em todo o Paraná, sem registros de ocorrências significativas. Até as 18h, pouco mais de 200 pessoas foram encaminhadas pela Polícia Militar suspeitas de cometer crimes ou delitos eleitorais. Os policiais atenderam 267 ocorrências no Estado. As informações foram divulgadas pela Policia Militar.



As ações fazem parte da Operação Eleições realizada com o objetivo de intensificar o policiamento. Em todo o Paraná, cerca de 10 mil homens das polícias Militar e Civil atuaram para garantir a segurança dos eleitores.



“No Paraná, a eleição foi tranquila e contou com a participação de 10 mil homens em 5 mil locais de votação. Em 2012, foram mais de 300 ocorrências, contra 267 neste pleito, nenhuma de maior gravidade,” disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, em entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “Vamos repetir o mesmo esquema de segurança em cidades em que houver 2º turno para garantir a tranquilidade ao eleitor”, completou.



Das 267 ocorrências atendidas pela PM em todo o Estado, 18 se referiam à compra de voto; três por uso de som, comício, carreata; 81 por boca de urna; 32 por divulgação de propaganda eleitoral; quatro por transporte irregular; 102 por outros crimes previstos na lei eleitoral, alem de 27 situações de outras naturezas - rixa, lesão corporal, tumulto, ameaça, todas relacionadas com as eleições.



Também foram apreendidos 1.465 materiais, sendo 1.439 santinhos/panfletos, uma faixa, uma bandeira, 17 adesivos, três veículos e quatro brindes.



Em Umuarama, a PM encaminhou três pessoas ao 7º Distrito da Polícia Civil depois de encontrar com elas cerca de R$ 13 mil em dinheiro, 37 comprovantes de abastecimentos com 10 litros cada, uma lista com nomes e números de títulos de eleitor, vários panfletos e adesivos. A ação aconteceu por volta das 3h30 deste domingo (2).



Em Curitiba, um homem vestido de Papel Noel foi encaminhado ao Fórum Eleitoral porque estava distribuindo balas dentro do local de votação e promovendo desordem no pleito eleitoral. No sábado (01), véspera da eleição, dois adolescentes de 11 anos foram encaminhados pelos policiais militares ao Conselho Tutelar por danificarem uma urna eletrônica num colégio na Cidade Industrial de Curitiba.



De acordo com o subcomandante do 23º BPM, major Cézar Kister, a dupla teria usado facas para serrar os cadeados e entrar na instituição de ensino. Em seguida, os meninos jogaram álcool em gel na urna e no sistema de identificação. A dupla foi flagrada pela PM. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar os adolescentes e o TRE acionado para fazer a troca dos equipamentos.

AEN