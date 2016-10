Avião antes usado para o crime ajuda a salvar vida de bebê

Notícias Gerais

Uma recém-nascida com complicações renais foi transferida no último sábado (01/10) de Cornélio Procópio (PR), para receber atendimento médico em Curitiba (PR). O transporte foi feito pelo avião Falcão 06 - baron, que pertencia ao traficante Fernandinho Beira Mar e atualmente integra a frota do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para ações de resgate. A aeronave foi doada para operações de segurança pública pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



O avião possui equipamentos de última geração para este tipo de atividade, garantindo a sobrevida da paciente - o percurso foi feito em apenas uma hora, tempo que subiria para cinco horas por terra. Após o transporte, o bebê foi encaminhado ao Hospital Pequeno Príncipe.



De acordo com o oficial de Relações Públicas do BPMOA, tenente João Paulo de Toledo Lazaroto, a equipe foi acionada pelo Samu de Cornélio Procópio e chegou ao Aeroporto do Bacacheri, na Capital, em uma hora.



“Essa agilidade foi muito importante. A criança de 12 dias nasceu prematura e sua irmã gêmea faleceu no parto. Ela sobreviveu, mas apresentou complicações renais e precisou ser trazida à Capital para receber cuidado médico especializado”, explica o tenente Lazarotto.



De acordo com o tenente, o avião Falcão 06, usado na missão, um Beechcraft Baron BE58, foi doado à Polícia Militar pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Antes de ser empregado em missões desse tipo, a aeronave tinha a função inversa, para atividades ilícitas”, explica. O avião tem capacidade para transportar quatro passageiros e alcança velocidade de 330 quilômetros por hora em voo cruzeiro, com autonomia de 5,5 horas, conta o tenente.



O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas instalou novos equipamentos médicos no Falcão 06, o que viabilizou o transporte aeromédico com as condições necessárias para garantir a sobrevida de pacientes, modernização homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



BPMOA - O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), pertencente à Base Norte, está sediado no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba (PR). Foi criado em 27 de Outubro de 2010 com o objetivo de atuar na Aviação de Segurança Pública no Paraná, apoiando missões de policiamento, resgate, transporte aeromédico e defesa civil. O batalhão conta com cinco aeronaves - três helicópteros e dois aviões.



Atualmente, a unidade está subordinada ao Subcomando-Geral da Polícia Militar do Paraná e conta com um efetivo especializado composto por policiais e bombeiros militares, com a finalidade de garantir operações de voo seguras e capazes de suprir a demanda existente.



EXPANSÃO – Em 28 de agosto deste ano, o BPMOA comemorou quatro anos de implantação de uma plataforma em Londrina (PR). A Base, que cobre a região Norte e o Norte Pioneiro do Estado, já prestou 1.271 atendimentos em missões policiais e de bombeiros. As ações na região contam com um helicóptero e tripulação completa, composta por comandante, co-piloto, dois tripulantes operacionais multimissão - que podem agir em qualquer uma das situações atendidas pelo BPMOA - um médico e um enfermeiro.

AEN

