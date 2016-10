Paranaenses terão bandeira verde na conta de luz em outubro

Geral

A conta de luz dos paranaenses permanece com a bandeira tarifária verde ao longo do mês de outubro. Isso significa que não haverá cobrança extra na conta de energia, o que acontece quando a bandeira indicada é amarela ou vermelha.



Desde abril, a Copel aplica a bandeira tarifária verde. Outubro será o sétimo mês seguido sem a cobrança extra na conta de energia. A alteração da cor da bandeira em abril aconteceu em decorrência do aumento do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas de todo o país.



A definição da bandeira verde para outubro foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última sexta-feira (30) e vale para todo o país até o dia 31 de outubro. Na prática, os consumidores deixaram de pagar uma taxa extra, que variava de R$ 1,50 (bandeira amarela) a R$ 4,50 (bandeira vermelha) a cada 100 kWh consumidos.



SISTEMA DE BANDEIRAS - O sistema de bandeiras tarifárias começou a vigorar em janeiro de 2015 para compensar o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas e custear o acionamento das usinas termelétricas, cuja produção é mais cara.



Essa foi a saída encontrada para adaptar esses gastos extras às tarifas de energia pagas pelos consumidores. As cores das bandeiras (verde, amarela ou vermelha) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade.



As bandeiras têm como objetivo sinalizar ao consumidor se o custo da geração de energia no país está mais caro, ajudando as pessoas a consumirem com racionalidade e economizarem na conta de luz. Além disso, a cobrança contribui para diluir, mês a mês, o custo adicional da geração térmica.

AEN