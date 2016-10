Começam amanhã as comemorações dos 45 Anos UEL

Notícias Gerais

Serão abertas a partir de amanhã (4) as Comemorações 45 Anos UEL, que marcam o aniversário de reconhecimento da Instituição pelo Ministério da Educação (MEC) - 7 de outubro de 1971. A programação de aniversário está repleta de atividades que visam a integração da comunidade interna e externa da Universidade.

Amanhã, às 15 horas, no Anfiteatro Cyro Grossi, a UEL faz uma Homenagem aos Servidores Aposentados (setembro 2015 a julho 2016). Em seguida, às 17 horas, ocorre a Entrega de Título Funcionário Emérito, em que a homenageada é a servidora Lourdes Rita da Silva (HU/DASC).

Na sexta-feira, dia 7, às 9 horas, no Bosque Perobal (Pinicão, em caso de chuva), localizado no Campus Universitário, será realizado o plantio da 45ª Peroba, em homenagem ao portador do 1º diploma da UEL, que pertence ao Cirurgião Dentista Abelardo Correira e Silva, formado em 1971.

Logo mais à noite, às 21 horas, está marcado o Jantar de Aniversário 45 anos UEL e HU. O jantar por adesão será no Buffet Máster - reservas pelo e-mail cerimonial@uel.br, ou pelos telefones 3371 42 81 e 3371 45 41.

Terça-feira, dia 11, às 20 horas, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Dom Bosco, 55 - esquina com Avenida Maringá), a Orquestra Sinfônica da UEL (OSUEL) apresenta concerto 45 Anos UEL, sob regência do maestro Fokko Oldenhuis (Holanda), com o Coral Hollands Voccal Ensemble, uma parceria com a Associação Coral Unicanto de Londrina.

Também faz parte da Comemoração 45 Anos da UEL e HU a realização de churrasco marcado para 16 de outubro, a partir do meio, no Salão Social da APUEL. A adesão deverá ocorrer até dia 10. O valor por pessoa é de R$ 25,00. Mais informações na Pró-reitoria de Extensão (PROEX).

Josuepar - A realização da 25ª edição dos Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR) também faz parte das Comemorações 45 UEL e HU. Os Jogos serão abertos dia 27 de outubro, na Apuel, e vão até dia 30, com o objetivo de incentivar a integração entre os servidores das Universidades Estaduais do Estado.

Ao todo 19 modalidades integram os Jogos, nas categorias masculinas e femininas - atletismo, basquete, bocha, bolão, boliche, canastra, dama, dominó, futebol suíço, futsal, malha, natação, peteca, sinuca, tênis de mesa, truco, vôlei de areia, voleibol e xadrez.

Além da UEL, participam da edição comemorativa de 25 anos do Josuepar servidores da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Mais informações no endereço www.uel.br/proex/josuepar.

Dia do Servidor

Outra atividade que faz parte da programação de aniversário da UEL é o Dia do Servidor. Direcionado especialmente aos servidores da Universidade, o evento será em 27 de outubro, no Anfiteatro Cyro Grossi, das 9 às 15 horas. Os servidores terão à disposição diversos serviços: Massoterapia, Corte de Cabelo, Maquiagem e Feirinha da Cidadania (PROEX).

UEL em números

Ao completar 45 anos, a Universidade Estadual de Londrina oferece 53 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento - 74 especializações, 45 mestrados, e 23 doutorados. Hoje, a Universidade tem quase 13 mil alunos de graduação e mais de 5 mil alunos de pós-graduação. Ao todo a comunidade universitária é formada por quase 23 mil pessoas, entre alunos, professores e servidores. Só nos últimos cinco anos, a UEL formou 12.692 profissionais.

Agência UEL