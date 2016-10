Londrina supera o Oeste e volta ao G-4

Londrina E.C.

Londrina retomou o quarto lugar do G4 ao vencer o Oeste por 3 a 0 no Estádio do Café, no último sábado. Após ver o Brasil de Pelotas assumir a posição de forma provisória na terça-feira (27), o Tubarão respondeu de forma rápida e voltou ao grupo que se classifica para a série A 2017. Com 45 pontos, o LEC tem a mesma pontuação do Avaí, terceiro colocado. Com 31, o Oeste segue na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

No jogo que marcou 200 partidas do técnico alviceleste Claudio Tencati, no comando da equipe, o Tubarão abriu o placar aos 32 minutos com Lucas Ramon. O lateral arriscou uma bomba de fora da área e teve sucesso, 1 a 0. Os donos da casa quase marcaram o segundo, aos 44 minutos, mas, após Jô tentar o cruzamento, Felipe Alves evitou o gol de cobertura, mandando a bola para escanteio.

No segundo tempo, o Oeste por pouco não empatou a partida. Aos 14 minutos, Ricardo Bueno recebeu na cara do gol e finalizou de primeira, mas Marcelo Rangel tirou em cima da linha. Com a expulsão de Maurício, aos 24 minutos, a missão do time paulista ficou ainda mais difícil. Se aproveitando da vantagem numérica, o alviceleste foi para cima e definiu a partida com dois gols de Germano, fechando o marcador em 3 a 0.

