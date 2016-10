Seleção Brasileira começa a se apresentar em Natal

Futebol

A Seleção Brasileira começou a se apresentar ontem (2) em Natal, local do próximo compromisso pelas Eliminatórias Copa do Mundo Rússia 2018, contra a Bolívia. Sete jogadores, além da comissão técnica e dos atletas sub-20, já estão na capital do Rio Grande do Norte.

Renato Augusto, Muralha, Rafael Carioca, Weverton, Paulinho, Fágner e Lucas Lima são os jogadores presentes. Os três primeiros vieram do Rio de Janeiro, assim como o técnico Tite, enquanto o restante saiu de São Paulo.

Os cinco atletas sub-20, que fazem parte de um projeto de integração com as categorias de base e também auxiliam nos treinamentos da equipe, são Auro (lateral-direito/São Paulo), Pedro (atacante/Fluminense), Ayrton (lateral-esquerdo/Fluminense), Léo Xavier (zagueiro/Vitória) e Henrique Trevisan (zagueiro/Figueirense).

A Seleção Brasileira realiza seu primeiro treinamento em Natal já nesta segunda-feira (3). A atividade, que será realizada na Arena das Dunas, palco da partida contra a Bolívia, está marcada para as 18h.

