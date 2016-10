Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Ibiporã

Ibiporã

As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador (SINE) - AGENCIA IBIPORA. Você poderá também efetuar a sua inscrição e concorrer às vagas anunciadas acessando o site do MTE - Ministério do Trabalho, no seguinte endereço: http://maisemprego.mte.gov.br.

Vaga Qt. Vagas

Assistente de logística de transporte 1

Auxiliar de marceneiro 3

Auxiliar de pessoal 1

Coordenador de serviços de manutenção 1

Costureiro, a máquina na confecção em série 2

Cozinheiro geral 1

Farmacêutico 1

Fiscal de prevenção de perdas 2

Marceneiro 2

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

Motorista carreteiro 2

Sushiman 1

Técnico agrícola 1

VAGAS EXCLUSIVA PARA PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar de linha de produção 10

Varredor de rua 1

Em razão da greve da Caixa Econômica Federal reitera-se a orientação de que para o atendimento do Seguro-Desemprego, não é obrigatório o saque do Fundo de Garantia, e consequentemente a apresentação do Comprovante de Saque. Este documento será substituído pelo Extrato de Depósito do FGTS, fornecido pela empresa no ato da rescisão do contrato de trabalho ou retirado nos terminais de autoatendimento se o trabalhador possuir o cartão cidadão com senha cadastrada.