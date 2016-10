Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/10/2016

Primeira Leitura (Gl 1,13-24)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 13certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus 14e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. 15Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça 16se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue 17nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco.18Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. 19E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. 20Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. 21Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22Ainda não era pessoalmente conhecido das Igrejas da Judeia que estão em Cristo. 23Apenas tinham ouvido dizer que “aquele que, antes, nos perseguia, está agora pregando a fé que, antes, procurava destruir”. 24E glorificavam a Deus por minha causa.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 127)

— Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor!

— Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto; de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos.

— Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes! Que prodígio e maravilha as vossas obras!

— Até o mais íntimo, Senhor me conheceis; nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis; quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas.

Evangelho (Lc 10,38-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 38Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa.39Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava sua palavra. 40Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!” 41O Senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. 42Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Escutar a Deus é necessário para nossa vida

Escutar a Deus nunca é perda de tempo; é o tempo mais precioso, mais sagrado e necessário para a nossa vida

“Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres” (Lucas 10, 40).

Quando escutamos este Evangelho de Marta e Maria sempre entendemos e enxergamos ali um paradoxo entre uma pessoa muito ocupada, com muitos afazeres e outra pessoa que parece desocupada, mas que se ocupa em estar aos pés do Mestre, como se ocupar-se em escutar o Mestre fosse a única coisa necessária na vida.

O Mestre mesmo está dizendo: “Maria, escolheu a melhor parte!”. A melhor parte não quer dizer que é a única parte ou que a outra não seja necessária. E qual é o problema da outra parte? É justamente o excesso de afazeres, de ocupações, de preocupações e tarefas, e faríamos uma lista de excessos que cometemos em nossa vida.

Entenda uma coisa: todo excesso, inclusive o excesso de oração, não é bom para o ser humano. Temos de ter responsabilidades com nossas tarefas, obrigações e compromissos com a vida. A mãe de família, a dona de casa, o trabalhador, o estudante, o padre, o pastor, cada um naquilo que está fazendo, tem de fazer com dedicação, com alma, ser inteiro no que tem de fazer.

Meus irmãos, vivemos numa sociedade, num mundo socializado onde, cada vez mais, somos sugados no nosso tempo e em nossos afazeres. Hoje, muitas pessoas não tem tempo nem para dormir, ficam o tempo inteiro com a mente ocupada, com a cabeça ocupada com as coisas que precisam fazer. Um dia de 24 horas tornou-se pequeno diante de tantas tarefas e obrigações.

Fico olhando as nossas pobres crianças, peço desculpa pela expressão ‘pobres’, mas é no sentindo de como estão empobrecendo o tempo dos nossos; quando o pai e a mãe acham que o ideal é que a criança tenha tarefa para fazer o dia inteiro, e assim nem sobra tempo para a criança conviver, brincar e estar com os seus. O reflexo dos adultos passa para o mundo de nossas crianças. Cada um de nós, adultos em nossa proporção, e a criança também em sua devida proporção, temos de fazer nossas tarefas, nossas obrigações, temos de nos formar, temos de cumprir aquilo que é devido e esperado de nós.

O exagero nos torna mais pobres, empobrece, sobretudo, o nosso espírito porque quando precisamos nos dedicar à oração, por exemplo, estamos sempre cansados, estamos sem forças, sem energia; vamos nos ocupando de tantas coisas de modo que só damos a Deus o resto e, muitas vezes, nem o resto sobra para Ele.

Temos de nos ocupar daquele que se ocupa de nós o tempo inteiro! Ouvir a Deus nunca é perda de tempo, é o tempo mais precioso, mais sagrado e necessário para a nossa vida! Iremos fazer bem todas as coisas que temos de fazer, se soubermos ser justos com nós mesmos. Dar a Deus o que é d’Ele, dar às necessidades o tempo para as necessidades, mas se entendermos que a nossa alma e nosso espírito precisam de cuidados, priorizaremos mais o tempo para descansar, para rezar, para conviver e estar com Deus, e entenderemos que este não é um tempo perdido, mas um tempo sagrado!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn