Como perdemos a humildade e a simplicidade?

Os pequenos pecados enfraquecem nossa humildade e simplicidade

Deus nos chama a ser humildes, simples e desprendidos dos bens terrenos para herdarmos o Reino dos Céus.

Felizes os humildes! Essa palavra é muito rica e traduzida, no Evangelho, como bem-aventurados. Ser humilde é ser despretensioso, pobre e simples. Essa pobreza a que Jesus se refere não é apenas material, mas também o despojamento, a humildade de espírito, alma e coração.

De quem é o Reino dos Céus? Dos humildes, pobres, simples, daqueles que realmente se abrem para Deus.

Muitas vezes, você se entrega ao mundo e enche seus olhos de cobiça ao ver, nas lojas e nos shoppings, tudo o que gostaria de ter. Aos poucos, o poder, o prestígio, a ganância e a ostentação canalizam-se para desviá-lo dos caminhos de Deus. As pessoas querem viver a realidade das novelas, das casas maravilhosas e dos rostos perfeitos dos atores e atrizes, e assim se perdem da realidade, da simplicidade.

Infelizmente, muitos consagrados estão vivendo assim, estão se acomodando ao que vem fácil e deixando a humildade de lado; estão perdendo a essência do Evangelho. Deus os chamou para serem humildes, simples e desprendidos dos bens terrenos.

Jesus usa uma palavra muito pesada: “Vos viverdes voluptuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando vossos corações para o dia da matança, assim como fazemos com os porcos”. É por isso que São Tiago diz:“Amontoastes tesouros para os últimos dias”.

No Evangelho de São Mateus, Jesus disse: “Se a tua mão direita te leva ao pecado, corta-a e atira-a longe de ti. É preferível que se perca um só dos teus membros, a ser todo o teu corpo seja atirado à geena” (Mt 5,30).

Jesus não quer que o pecado invada a sua vida, que os chamados “pequenos pecados” o enfraqueçam, porque é do bate-boca, do desentendimento e da desconfiança que o diabo gosta, é assim que ele se aproxima de você, minando a sua humildade, sua simplicidade. Você passa a ser arrogante, indiferente as pessoas e daí com tudo mais em sua vida.

Quando você guarda mágoas, xinga e briga, não está cometendo um erro grave, mas se enfraquecendo. E é isso que o diabo quer, vê-lo frágil e indefeso. Então, consagre-se ao Senhor e não viva como o diabo gosta. Você não pode ser mais ou menos, precisa ser ‘Sim, sim! Não, não!’. É inaceitável para o Deus Pai que você fique em cima do muro.

Quem vive na cobiça está cevando-se para o inferno, e isso o levará a uma correnteza de águas sujas. O Senhor, no entanto, quer levá-lo para o Reino dos Céus, mas, para isso, Ele tem de ser radical. Não há coluna do meio, como se pudéssemos ficar aqui ou ali, sendo bons ou maus, baseando-nos no que a maioria das pessoas pensa ou julga ser o correto. Não seja incoerente com o Reino de Deus.

Coisa boa é ser sal, é poder salgar e temperar os irmãos. Você tem de ser mais, ser fermento e luz para as pessoas, mas se o sal se tornar insosso, não servirá para mais nada, apenas para ser jogado fora, pisado.

Se você é cristão, evangelizador ou consagrado, seja sal na vida das pessoas que lhe cercam, seja PHN (Por Hoje Não! Por hoje, eu não vou mais pecar) todos os dias, porque todos precisam ser felizes e humildes em espírito.

Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib - cancaonova.com