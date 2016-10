Entidades esportivas receberam R$ 70,2 mil do programa Nota Paraná

Esportes

As entidades relacionadas à área do esporte já começam a perceber as vantagens que o programa Nota Paraná pode trazer. Segundo a Secretaria estadual da Fazenda, os grupos cadastrados receberão mais de R$ 70 mil.

O maior beneficiado até o momento é a Associação Icaro Marcoli, de Curitiba, com o total de R$ 29.790,84 (soma dos sorteios e créditos acumulados). Em segundo e terceiro lugares, o Instituto Jeferson Bizotto, de Francisco Beltrão, com R$ 5.824,82; e Associação Atlética Banco do Brasil de Iporã, com R$ 4.341,38.

Entidades de Maringá, Telêmaco Borba, Toledo, Guarapuava, Paranaguá e Ponta Grossa também vão receber valores relevantes.

Com R$ 70.288,87, a área desportiva só não foi mais beneficiada do que Defesa e Proteção Social, Saúde e Assistência Social.

O coordenador da Associação Icaro Marcoli, Eduardo Marcolini, argumenta que o cadastramento no Nota Paraná deu muito certo. Segundo ele, a entidade, que tem como atividade o tênis, encorajou os adeptos da modalidade a coletar e fornecer cupons fiscais, depositados em urnas, para ampliar os recursos.

“Houve um trabalho de conscientização entre as pessoas próximas ao tênis para estabelecer parcerias e já começamos a perceber os resultados. Estamos crescendo com o Instituto Ícaro, que se estabelece em Jacarezinho, Bandeirantes e logo em Campo Mourão. É a interiorização da atividade”, argumenta.

Para o secretário de Estado do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, o cadastramento de entidades ao Nota Paraná é uma opção alternativa para receber recursos.

“O programa está sendo de grande importância para as entidades que possuem o esporte como atividade, pois a nossa área tem grande carência em investimentos. Percebe-se que os resultados estão sendo positivos. Este dinheiro dá fôlego para continuarmos dinamizando a área do esporte”, afirmou o secretário.

AEN